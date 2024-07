Caso Wesley: acusado de participar do sumiço do garoto presta depoimento à Polícia Civil em Franca Homem se apresentou à Polícia na tarde desta quarta (3), na DIG; Polícia segue investigando o caso

O homem acusado de ter abusado sexualmente dos filhos e de envolvimento no desaparecimento do garoto Wesley prestou depoimento, na tarde desta quarta (3), na Polícia Civil, de Franca. A equipe do Cidade Alerta acompanha as novas revelações desde o começo e traz com exclusividade o depoimento do homem. Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, está desaparecido desde agosto de 2020, em Franca.

Uma nova denúncia sobre o caso aconteceu na última segunda (1º) por meio de uma mulher, que descobriu que o ex-marido, além de abusar dos próprios filhos, também pode ter se encontrado com Wesley, que morava próximo da família, no bairro Jardim Aeroporto. Na última terça (2), a Polícia Civil vasculhou uma área de mata no Jardim Santa Bárbara, e agora investiga uma possível ligação entre essa denúncia com o desaparecimento do garoto, que pode ter sido abusado e morto pelo pedófilo.