Corpo de empresário morto por bandidos ao chegar para trabalhar é enterrado em Franca

Foi enterrado na tarde desta segunda (3) o corpo do empresário Adauri Carlos de Oliveira, de 56 anos, que morreu um mês após ser baleado por criminosos no começo de maio, em Franca. Adauri foi surpreendido pelos bandidos enquanto chegava para trabalhar em sua empresa, uma fábrica de borrachas, no Distrito Industrial da cidade; ele foi atingido por 4 tiros na cabeça, no tórax e no abdômen. A família pede respostas.

*Reportagem exibida em 03/06/2024.