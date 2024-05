Corpo de torcedor que morreu tentando separar briga em jogo de futebol é enterrado, em Cândido Rodrigues Balconista Maicon Domingues foi baleado no último sábado (18); cidade está em choque com o caso

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas que presenciaram a morte do balconista Maicon Domingues, de 35 anos, durante uma briga em um jogo de futebol amador no último sábado (18), em Cândido Rodrigues. O corpo dele foi enterrado no final da tarde desta terça (21), no Cemitério Municipal; a cidade, que não registrava casos de homicídio doloso desde 2010, está em choque com o caso.

