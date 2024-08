Criança de 5 anos morre após casinha de brinquedo cair sobre ela em escola de Barretos Arthur Marcondes Maciel participava de festa de aniversário de colega quando foi atingido pelo brinquedo; escola lamentou ocorrido Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Criança de 5 anos morre após casinha de brinquedo cair sobre ela em escola de Barretos

Uma criança de apenas 5 anos morreu após ser por atingida por uma casa de brinquedo dentro de uma escola particular, nesta quinta (15), no bairro América, em Barretos. Segundo o boletim de ocorrência, o menino Arthur Marcondes Maciel era aluno do colégio estava em uma festa de aniversário de um colega na área social da escola, quando o brinquedo caiu sobre ele.

*Reportagem exibida em 16/08/2024.