Defesa Civil usa drones para monitorar locais com risco de incêndios em Ribeirão Preto

O interior de São Paulo segue com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para baixa umidade – e o número de incêndios tem aumentado em toda a região de Ribeirão Preto. Com esse cenário, os riscos de incêndios aumentam nesta época do ano. A Defesa Civil de Ribeirão Preto está usando um drone para ajudar no monitoramento de possíveis locais que possam pegar fogo.

*Reportagem exibida em 13/06/2024.