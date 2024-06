Alto contraste

A+

A-

Depoimentos podem ajudar Polícia a indiciar envolvidos em briga que deixou jovem baleado, em Ribeirão Preto

Depoimentos podem ajudar a Polícia a indiciar envolvidos em briga que terminou com um jovem baleado por engano, em um estacionamento perto de uma casa noturna, no final de semana, em Ribeirão Preto. O delegado Rodolfo Latif Sebba, responsável pelo caso, afirmou que já ouviu o funcionário do estacionamento e o homem que estava junto com o atirador. Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, foi atingido na cabeça após uma confusão no domingo (2); a Record conversou com o funcionário do estacionamento que seria o alvo dos tiros.

*Reportagem exibida em 04/06/2024.