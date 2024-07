Empresário é sequestrado, luta com criminosos e é libertado em canavial de Jaboticabal Vítima foi obrigada a fazer PIX para bandidos e teve caminhonete e celular levados pelos ladrões Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 19/07/2024 - 09h51 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Empresário é sequestrado, luta com criminosos e é libertado em canavial de Jaboticabal

Um empresário foi sequestrado na manhã desta quinta (18), quando seguia para o trabalho, em Jaboticabal. Bandidos armados renderam o homem e entraram no veículo dele; depois de horas na mira dos criminosos, e após lutar com um dos ladrões, o empresário foi liberado em um canavial. A caminhonete dele e o celular foram levados, e a vítima ainda foi obrigada a fazer transferências via pix. Até o momento, ninguém foi preso.

*Reportagem exibida em 18/07/2024.