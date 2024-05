Alto contraste

Escolas e até semáforos viram alvos de furto de fiação, em Ribeirão Preto





Voltamos a falar sobre os furtos de fios elétricos em Ribeirão Preto. No início da semana, uma escola municipal no bairro Jardim Progresso e outra unidade estadual no Ipiranga foram alvos dos bandidos, mas o problema também afeta até os semáforos nas vias públicas. De acordo com a RP Mobi, que administra o trânsito em Ribeirão Preto, somente em 2024 já foram registradas 85 ocorrências de furtos de fiação de semáforos, com prejuízo de 1,5 km de cabos e R$ 20 mil.

*Reportagem exibida em 08/05/2024.