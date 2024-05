Alto contraste

A+

A-

Espanha autoriza extradição de brasileira que tentou matar estudante de medicina em Ribeirão Preto

O Conselho de Ministros da Espanha autorizou a extradição de Aline Maschietto, acusada de tentar matar um estudante universitário, em 2022, em Ribeirão Preto. Aline está presa há cinco meses. Ela chegou a acusar o filho do presidente do Tribunal Constitucional do país de abuso sexual e, depois da denúncia, a Polícia descobriu que havia uma mandado de prisão contra ela no Brasil.

*Reportagem exibida em 13/05/2024.