Exclusivo: novas imagens mostram morte de homem da Nicarágua, em Cravinhos Oscar Antonio Diaz foi morto a tiros quando saía de igreja; principal suspeito do crime é o ex da namorada da vítima

O jornalismo da Record Interior obteve acesso a imagens exclusivas do momento da morte do nicaraguense Oscar Antonio Diaz, de 39 anos, atingido por vários disparos quando saía de uma igreja, durante o final de semana, em Cravinhos. O principal suspeito do crime contra o homem da Nicarágua é o ex-companheiro da namorada de Oscar, que teria saído do Mato Grosso do Sul para Cravinhos apenas para executar o crime. A Polícia Civil já esclareceu o caso e descobriu que mais uma pessoa está envolvida na morte de Oscar.

*Reportagem exibida em 18/06/2024.