EXCLUSIVO: Policial Civil passa 461 dias preso, injustamente Policial prova inocência após ser condenado por crime que não cometeu Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 25/07/2024 - 19h12 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

EXCLUSIVO: Policial Civil passa 461 dias preso, injustamente

Rogério Pinheiro Leão, um policial civil de 47 anos, foi preso em 2021, acusado de participação em um roubo à residência em Campinas. Na época, Rogério morava em Ribeirão Preto e trabalhava como fotógrafo do Instituto de Criminalística em Barretos. Sua arma foi encontrada na cena do crime e ele foi reconhecido pelas vítimas, o que levou à sua condenação a 15 anos de prisão. Após 461 dias de luta contra as autoridades, Rogério conseguiu provar sua inocência.