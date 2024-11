Exclusivo: sobrevivente de ataque a carro-forte recebe alta e fala pela primeira vez, em Franca Mário Eurípedes Santos, de 38 anos, prestava serviços para usina quando foi baleado na perna; dois suspeitos do crime já foram presos Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 12/11/2024 - 09h23 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h23 ) twitter

Recebeu alta médica o trabalhador que foi atingido por tiros durante o ataque ao carro-forte, em setembro deste ano, na Rodovia Cândido Portinari, entre Restinga e Franca. Mário Eurípedes Santos, de 38 anos, estava prestando serviços para uma usina, quando se deparou com os bandidos na fuga, em uma estrada de terra. Os assaltantes, fortemente armados, abriram fogo contra o carro em que estava o vigilante. Mário ficou dois meses internado com ferimentos graves e quase precisou amputar a perna; agora em casa, ele contou ao Cidade Alerta pela primeira vez, com exclusividade, tudo que aconteceu no dia do ataque.

*Reportagem exibida em 11/11/2024.