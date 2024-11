Exclusivo: vídeo mostra prisão de traficante que guardava R$ 350 mil em casa, em Ribeirão Preto Operação conjunta das polícias Civil, Militar e Federal apreendeu dinheiro e drogas nesta sexta (25) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 28/10/2024 - 09h11 (Atualizado em 29/10/2024 - 08h05 ) twitter

Exclusivo: vídeo mostra prisão de traficante com R$ 350 mil em casa, em Ribeirão Preto

Uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Federal apreendeu mais de R$ 350 mil com um traficante, na manhã desta sexta (25), em uma casa na Zona Sul de Ribeirão Preto. O jornalismo da Record Interior SP obteve acesso com exclusividade as imagens que mostram o momento da prisão. O criminoso foi surpreendido pelos policiais enquanto dormia; os investigadores apreenderam 2kg de cocaína, 5kg de maconha e 500g de crack.

*Reportagem exibida em 25/10/2024.