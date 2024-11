Explosão de produtos químicos e incêndio em fábrica deixam 3 feridos em estado grave, em Sertãozinho Produtos químicos em caminhão explodiram e provocaram reação em cadeia nesta sexta (11); 30 pessoas inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 14/10/2024 - 10h11 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Explosão de produtos químicos e incêndio em fábrica deixam 3 feridos em estado grave, em Sertãozinho

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de produtos de limpeza, no começo da tarde, em Sertãozinho. A fábrica fica na Vila Industrial, mas residências nas imediações que precisaram ser evacuadas. A repórter Ludmila Osório acompanhou todo o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura e Cetesb. Três pessoas que estavam na empresa sofreram queimaduras graves e foram levadas para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), em Ribeirão Preto. Pelo menos outras 30 tiveram ferimentos leves - a maioria por ter inalado a fumaça tóxica.



*Reportagem exibida em 11/10/2024.