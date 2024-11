Família de pedestre internado após acidente grave quer que motorista seja responsabilizado, em Ribeirão Preto Carro bateu em motocicleta e atingiu Ryan de Souza Silva, de 21 anos, que estava em calçada no Jardim Aeroporto; Polícia investiga acidente Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 28/11/2024 - 09h44 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h44 ) twitter

A Polícia Civil vai investigar o acidente que deixou duas pessoas feridas, sendo uma em estado grave, durante o final de semana, no Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto. Ryan de Souza Silva, de 21 anos, está internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). O motociclista sofreu ferimentos e está em um hospital particular. A família de Ryan só soube do acidente dois dias depois; agora, a mãe quer que o motorista seja ouvido pela polícia e responsabilizado.

*Reportagem exibida em 27/11/2024.