Família quer saber por que bebê morreu após tomar xarope em posto de saúde de Ribeirão Preto

A Polícia deve investigar a morte suspeita de um bebê de 5 meses em Ribeirão Preto. Bernardo Cauan Ferreira passou por atendimento na Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) da Vila Virgínia na segunda-feira (27) e foi diagnosticado com dor de ouvido. No dia 30, o bebê teve uma piora no quadro de saúde e voltou à unidade, onde foi medicado com xarope; logo após ingerir o remédio, a criança ficou roxa, sofreu uma parada cardíaca e morreu.

*Reportagem exibida em 31/05/2024.