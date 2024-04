Flagrante: plataforma elevatória tomba e trabalhadores quase despencam durante obras em Ribeirão Preto Equipamento apresentou problemas durante obras no prédio do Instituto Adolfo Lutz; RECORD mostrou resgate ao vivo

Dois trabalhadores foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após uma plataforma elevatória apresentar problemas durante obras no prédio do Instituto Adolfo Lutz, nos Campos Elíseos, nesta sexta (19), em Ribeirão Preto. O piso chegou a ceder e a plataforma tombou antes do resgate ser concluído pelos Bombeiros; apesar do susto, ninguém se feriu.

*Reportagem exibida em 19/04/2024.