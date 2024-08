Funcionária de hospital é prensada contra a parede após acidente entre carros, em Franca Acidente aconteceu na esquina do hospital; um dos motoristas teria passado no sinal vermelho Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 16/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h21 ) ‌



Funcionária de hospital é prensada contra a parede após acidente entre carros, em Franca

Uma funcionária da Santa Casa de Franca ficou gravemente ferida nesta quinta (15) após ser atropelada na esquina do hospital durante uma batida entre dois carros. Um dos motoristas passou no sinal vermelho; a vítima chegou a ficar prensada contra a parede do hospital.

*Reportagem exibida em 15/08/2024.