Funcionários de pátio da Polícia Civil que pegou fogo em Dumont prestam depoimento sobre incêndio Local abrigava centenas de veículos que foram totalmente queimados; investigação foi aberta Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 02/09/2024 - 09h32 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h32 ) ‌



Funcionários do pátio de Dumont que abriga veículos apreendidos pela Polícia Civil já prestaram depoimento sobre o incêndio que consumiu o local e destruiu tudo, no último final de semana. Os vizinhos do estabelecimento também serão ouvidos, na delegacia. O objetivo da investigação é descobrir se o incêndio foi ou não intencional e caso sim, quem teria provocado e o porquê. Ainda não se sabe quantos veículos estavam no pátio, quantos deles se perderam no fogo e nem o valor total do prejuízo.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.