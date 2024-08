Grande área de mata próxima a faculdade é devastada por incêndio em Ribeirão Preto Queimada atingiu região do Campus Moura Lacerda, no Jardim Jóquei Clube, nesta sexta (23) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 26/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 26/08/2024 - 09h30 ) ‌



Um incêndio atingiu uma área de mata próxima a uma faculdade no Jardim Jóquei Clube, em Ribeirão Preto. O fogo começou no meio da tarde desta sexta (23) na região do Campus Moura Lacerda; equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas.

*Reportagem exibida em 23/08/2024.