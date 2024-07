‌



A+

A-

Homem é chamado de ‘corno’ e mata trabalhador rural a facadas, em Igarapava

Foi preso nesta terça (16) o homem que matou um lavrador com uma facada no peito, no meio da rua, durante o final de semana, em Igarapava. O assassino, Raimundo Costa Júnior, de 24 anos confessou à Polícia Civil que matou Antônio Rodrigues, de 53 anos, porque foi chamado de “corno” pela vítima. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança; amigos e familiares de Antônio estão abalados com a morte trágica dele.

*Reportagem exibida em 16/07/2024.