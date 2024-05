Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Alto contraste

A+

A-

Homem é espancado até a morte após presenciar briga entre casais, em Franca

Foi enterrado na tarde desta terça (14) o corpo do motorista de aplicativo Wilian Silva, de 43 anos, que morreu após ser espancado por dois homens, em uma estrada de terra na Zona Oeste de Franca. Wilian havia passado o domingo (12) do Dia das Mães com a família, em um pesqueiro, e durante o retorno para casa, presenciou dois casais brigando; ele parou para ver o que tinha acontecido e acabou agredido até a morte. O filho dele tentou defender o pai, mas também acabou agredido. A família de Wilian pede justiça.

*Reportagem exibida em 14/05/2024.