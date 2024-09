Homem esquece carteira em cima de carro e dinheiro "voa" na rua, em Franca Motorista faz apelo para recuperar quantia de R$ 2 mil; motociclista pegou dinheiro e não devolveu Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/09/2024 - 16h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h11 ) ‌



Homem esquece carteira em cima de carro e dinheiro "voa" na rua, em Franca

Um homem esqueceu a carteira em cima do carro e ao sair, mais de R$ 2 mil em dinheiro “voaram” na rua, no Residencial Meirelles, Zona Norte de Franca. Um motociclista que passou logo depois, viu as notas caídas no asfalto e pegou; o homem faz um apelo para encontrar esse motociclista.