Homem mandou localização para família antes de ser morto durante encontro com ex, em Ribeirão Preto Matheus Pereira de Freitas, 43 anos, foi assassinado no começo de abril; família acredita em execução

A família de Matheus Pereira de Freitas, de 43 anos, pede justiça – ele foi assassinado no começo de abril, no meio da rua no Residencial Cândido Portinari, em Ribeirão Preto. O crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Matheus foi até o local para conversar com a ex-mulher e ver o filho, quando foi surpreendido com um criminoso que atirou contra ele e fugiu com o carro e o celular. Familiares acreditam que Matheus tenha sido executado, já que ele mandou a localização do encontro - uma esquina do bairro, em frente a uma mata fechada, e não na casa da ex.

*Reportagem exibida em 03/05/2024.