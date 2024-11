Homem morto com tiro no peito na frente do filho durante assalto é enterrado, em Araraquara Alessandro de Souza, de 35 anos, chegava em casa com a família quando foi rendido pelos assaltantes, que já haviam invadido o imóvel; caso foi nesta sexta (18)

Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/10/2024 - 09h20 (Atualizado em 21/10/2024 - 09h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share