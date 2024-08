Homem que ajudou colega a matar amigo de infância é preso após primeira audiência, em Ribeirão Preto Robson Fiori foi morto após se envolver em briga com os vizinhos, em janeiro deste ano Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 15/08/2024 - 09h03 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h03 ) ‌



Homem que ajudou colega a matar amigo de infância é preso após primeira audiência, em Ribeirão Preto

A primeira audiência do caso do homem de 43 anos que foi assassinado pelos amigos de infância, em Ribeirão Preto, terminou nesta quarta (14) com um dos réus preso. Robson Fiori foi morto com golpes de facão no meio da rua pelos amigos e vizinhos, em janeiro deste ano. Até o final de abril, apenas Salvandir de Araújo respondia pelo homicídio por ter atacado a vítima; a participação de Gilson Ribeiro tinha sido arquivada, mas a decisão foi revogada depois que a família da vítima apelou para a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo.

*Reportagem exibida em 14/08/2024.