Homem que espancou idoso no meio da rua pode ser preso a qualquer momento, em Sertãozinho Morador de rua agrediu Benedito de Jesus Pereira, de 73 anos, que corre risco de ficar paraplégico Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 22/08/2024 - 10h45 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h45 )



Pode sair a qualquer momento a prisão de Arlon Augusto de Oliveira, o homem que espancou Benedito de Jesus Pereira, de 73 anos, depois de chutar o retrovisor do carro do idoso, em Sertãozinho. Uma câmera de segurança flagrou o momento que o morador em situação de rua agride com chutes o idoso, que está internado em estado crítico e corre risco de ficar paraplégico. Arlon chegou a ser preso, mas o juiz liberou o agressor na audiência de custódia; para a Polícia, o suspeito é perigoso e pode ferir outras pessoas pelo mesmo motivo.

*Reportagem exibida em 21/08/2024.