Homem que fugiu de prédio da Polícia Federal tem mais de 10 passagens, em Ribeirão Preto
30/08/2024 - 09h11



Continua foragido o preso que fugiu do prédio da Polícia Federal, no começo da noite desta quarta (28), em Ribeirão Preto. Erick Mateus de Oliveira Arantes, de 35 anos, tem mais de 10 passagens policiais por tráfico de drogas, receptação, homicídio, roubo, furto, porte de arma e até incêndio em veículo. Ele conseguiu pular uma janela do primeiro andar do prédio, enquanto prestava depoimento, e escapou em uma moto com a ajuda dos familiares. A Polícia Federal disse que já está tomando todas as medidas necessárias para a localização e captura do preso e instauração de inquérito policial para a apuração da conduta dos familiares.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.