Alto contraste

A+

A-

Homem que matou a ex-mulher queimada é preso pela Polícia, em Pontal

A Polícia Civil prendeu nesta terça (18) o homem que colocou fogo no corpo da ex-mulher e na casa onde os dois moravam, durante o final de semana, em Pontal. Heloísa Helena de Moraes, de 64 anos, teve 64% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A Justiça decretou a prisão preventiva de Moacir Aparecido Bueno, de 63 anos, que fugiu após o crime; autor se apresentou com o advogado na tarde desta terça (18), na delegacia. Moacir não fala após ter sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC); com isso, a Polícia tem dificuldades em conseguir que o principal suspeito do crime preste depoimento.

*Reportagem exibida em 18/06/2024.