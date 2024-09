Homem que matou esposa na frente da família vai a júri nesta quinta (5), em Franca Laísa Cristina foi torturada e morta a tiros pelo marido, Leandro Antônio da Silva, em 2022; assassino pode pegar 40 anos de prisão Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 05/09/2024 - 09h20 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h20 ) ‌



Deve ir a júri popular nesta quinta (5) Leandro Antônio da Silva, de 38 anos, acusado de matar a tiros a própria esposa, Laísa Cristina, de 35 anos, em 2022, em Franca. Laísa foi torturada por Leandro e morta a tiros na porta de casa e na frente de familiares, no Jardim Brasilândia, em Franca. O motivo do crime seria ciúmes de um vizinho. Se condenado, Leandro pode pegar até 40 anos de prisão, somando as penas máximas dos crimes.

*Reportagem exibida em 04/09/2024.