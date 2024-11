Homem que matou ex-mulher a facadas enquanto ela dormia segue foragido, em Guariba Rogério dos Santos de Jesus, de 32 anos, suspeito de matar Élida Abreu, é o principal suspeito do crime no último domingo (10) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 12/11/2024 - 09h32 (Atualizado em 12/11/2024 - 09h32 ) twitter

Homem que matou ex-mulher a facadas enquanto ela dormia segue foragido, em Guariba

Permanece foragido Rogério dos Santos de Jesus, de 32 anos, principal suspeito do feminicídio da ex-esposa, Élida Abreu, de 39 anos, neste domingo (10), na Vila Cecap, em Guariba. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito aplicou mais de 20 facadas na ex-companheira enquanto ela dormia; um vizinho tentou prestar socorro e foi golpeado pelo homem. O autor fugiu levando a arma do crime e o outro ferido passou por atendimento médico na Santa Casa. O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaboticabal.

*Reportagem exibida em 11/11/2024.