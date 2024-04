Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Homem que tentou matar morador de rua a facadas no Centro Pop já era procurado por outra morte, em Franca Carlos Alberto Costa matou outra pessoa da mesma forma, também nas imediações do abrigo, há quase 2 meses

A Polícia está à procura de Carlos Alberto Costa, de 39 anos, mais conhecido como ‘Biscoito’, principal suspeito de tentar matar um morador de rua a facadas dentro do Centro Pop, em Franca. Carlos Alberto também matou o morador de rua Ivonildo dos Santos da mesma forma, no mesmo local, há quase 2 meses; à época, a irmã de Ivonildo falou com a Record e afirmou que temia pela liberdade dele, já que o considera perigoso e que poderia matar outras pessoas.

*Reportagem exibida em 11/04/2024.