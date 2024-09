Homem que usou retroescavadeira para atropelar e matar colega de trabalho é julgado em São Carlos Câmeras registraram Milton Magalhães atingindo Iébel Garcia com máquina; homem morreu no local Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 06/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 09h11 ) ‌



Homem que usou retroescavadeira para atropelar e matar colega de trabalho é julgado em São Carlos

Acontece nesta quinta (5) o julgamento do operador de máquinas Milton Magalhães, de 44 anos, acusado de matar o colega de trabalho Iébel Garcia com uma retroescavadeira, em São Carlos. O crime aconteceu em março de 2023, e ambos trabalhavam no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Carlos. Uma câmera de segurança registrou Milton atingindo Iébel, com a retroescavadeira. Milton se entregou à Polícia Civil cinco dias depois do crime e está preso desde então; ele responde por homicídio triplamente qualificado.

*Reportagem exibida em 05/09/2024.