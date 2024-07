Homem Se Apresenta à Polícia por Feminicídio em Pitangueiras Crime Após Conflitos Entre Vizinhos Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 31/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h14 ) ‌



Homem Se Apresenta à Polícia por Feminicídio em Pitangueiras

O homem que matou a vizinha Miriam Pereira de Almeida Santa Roza com um golpe de faca em Pitangueiras se apresentou à Polícia Civil. O autor, Senilo Gomes dos Santos, foi preso preventivamente por feminicídio. Segundo o delegado Claudio Messias Alves, a vítima e o autor já tinham conflitos anteriores. No dia do crime, após uma discussão com o marido de Miriam, Senilo desferiu o golpe fatal. Miriam tentou pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

*Reportagem exibida em 30/07/2024