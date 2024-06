Homem se tranca com a ex no quarto, pega álcool e põe fogo na casa dela, em Franca Suspeito ainda matou cachorro da família; foi preso, mas solto na audiência de custódia

