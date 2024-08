Homens são presos em flagrante colocando fogo em mata, mas liberados pela Justiça em Franca Dupla foi detida após incêndio às margens da rodovia João Traficante, nesta quinta (29) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 30/08/2024 - 09h17 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h17 ) ‌



Subiu para 9 o número de presos suspeitos de provocarem incêndios em vegetações no interior de São Paulo. Nesta quinta (29), dois homens foram flagrados colocando fogo em uma mata às margens da Rodovia João Traficante, em Franca. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima e chegando no local, já deparou com a mata em chamas, e um homem de 42 anos andando com pedaços de vela e um isqueiro. Questionado pelos policiais, o suspeito negou que tenha colocado fogo, e culpou outro homem, de 35 anos, que também foi encontrado a poucos metros do local. Eles foram presos em flagrante e levados para a delegacia, mas liberados em audiência de custódia.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.