Idosa que atropelou e matou cachorro em estrada diz não ter visto animal, em Franca

A idosa que atropelou e matou um cachorro no último domingo (13), em uma estrada de terra próxima ao Distrito Industrial de Franca, falou com exclusividade para o Cidade Alerta sobre o caso. A mulher afirmou que, pelo fato do carro dela ser alto, não viu o animal, e que teria parado para prestar socorro se tivesse notado o atropelamento. O tutor do cachorro diz que não acredita na versão dela.

*Reportagem exibida em 18/10/2024.