Idoso fica ferido após acidente entre carretas na Zona Norte de Ribeirão Preto Motorista de 65 anos teria batido caminhão na traseira de outra carreta, nesta quinta (24) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 25/10/2024 - 09h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso fica ferido após acidente entre carretas na Zona Norte de Ribeirão Preto

Um motorista de 65 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre duas carretas, na manhã desta quinta (24), na Avenida Thomaz Alberto Whately, Zona Norte de Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia Militar, duas carretas carregadas de açúcar saíram de Guaíra e seguiam em direção a um centro de distribuição em Ribeirão Preto, quando o motorista de um dos caminhões que seguia atrás perdeu o controle do freio e atingiu a traseira do outro veículo, logo à frente.

*Reportagem exibida em 24/10/2024.