Imagens inéditas mostram momento exato de explosão de produtos químicos em indústria de Sertãozinho Polícia Civil abriu inquérito para apurar responsabilidades sobre acidente na última sexta (11) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 09h18 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h18 )

Quatro pessoas continuam internadas após a explosão e incêndio que atingiu uma indústria de produtos de limpeza, na última sexta (11), em Sertãozinho. Três vítimas estão com queimaduras no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e uma quarta pessoa está em um hospital particular. A Polícia Civil já abriu inquérito para a apurar a responsabilidade e está ouvindo todos os envolvidos no caso.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.