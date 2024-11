Imagens inéditas mostram últimos momentos de dona de hotel morta por hóspede, em Orlândia Maria José Antunes, de 64 anos, foi morta em junho de 2022 por Eduardo Teixeira Mendes, com golpes de extintor e vaso; Eduardo foi solto na última semana Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 04/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h39 ) twitter

Imagens inéditas mostram últimos momentos de dona de hotel morta por hóspede, em Orlândia

O jornalismo da Record interior SP obteve acesso com exclusividade a imagens da morte da empresária Maria José Antunes, de 64 anos, em junho de 2022, em Orlândia. Maria José foi morta com golpes de extintor e vaso pelo engenheiro Eduardo Teixeira Mendes, de 43 anos, após cobrar o hóspede pelo pagamento de 5 diárias que não haviam sido pagas. Após dois anos preso, o assassino foi libertado por um laudo de insanidade mental; amigos da empresária estão inconformados com a decisão da Justiça.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.