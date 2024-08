Incêndio destrói área de mata mantida por grupo de voluntários na Zona Sul de Ribeirão Preto Fogo atingiu a ‘Floresta Nova Aliança’ na tarde desta terça (20) Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 09h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h12 ) ‌



Incêndio destrói área de mata mantida por grupo de voluntários na Zona Sul de Ribeirão Preto

Uma mata pegou fogo na tarde desta terça (20) no Jardim Nova Aliança, Zona Sul de Ribeirão Preto. Segundo moradores, a mata conhecida como Floresta Nova Aliança, era mantida por um grupo de voluntários. O incêndio começou por volta das 13h30; equipes da Guarda Civil Metropolitana e do Corpo de Bombeiros ajudaram a combater as chamas.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.