Incêndio em Franca: Chamas Atingem Carro Estacionado Mulher Coloca Fogo em Terreno Baldio 31/07/2024 - 16h20 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h20 )



Uma mulher colocou fogo no mato seco de um terreno baldio no Jardim Zanetti, em Franca, e as chamas atingiram o carro de um vizinho que estava estacionado. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança.

*Reportagem exibida em 30/07/2024