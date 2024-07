Jovem autodidata produzia metanfetamina e explosivos ilegais em casa, em Sertãozinho Homem de 19 anos confessou que laboratório ilegal era dele; parede tinha lousa com fórmulas químicas Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 18/07/2024 - 09h16 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h16 ) ‌



Jovem autodidata produzia metanfetamina e explosivos ilegais sozinho em casa, em Sertãozinho

A Polícia Civil prendeu um jovem de 19 anos responsável por produzir metanfetamina e explosivos sem autorização, em Sertãozinho. Ao ser preso, o rapaz contou aos policiais que não completou o ensino médio, mas disse ter inteligência acima da média e confessou ser o “químico” responsável pelas operações. No local, a Polícia Civil apreendeu diversas substâncias químicas e uma lousa com fórmulas para a produção das drogas e dos explosivos; tudo muito parecido com uma série mundial super famosa.

*Reportagem exibida em 17/07/2024.