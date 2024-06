Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Justiça absolve mulher acusada de sequestrar e matar homem com a ajuda do irmão, em Serrana Rosangela Moreno seria a mandante da morte de Ricardo de Moraes Leghi, em dezembro de 2022

A Justiça de Serrana absolveu Rosangela Aparecida Moreno Ferreira, acusada pela Polícia Civil de ser mandante da morte do auxiliar de serviços gerais Ricardo de Moraes Leghi, em dezembro de 2022. Rosangela teria recebido a ajuda do irmão, Marcelo dos Santos Moreno, para sequestrar e matar Ricardo. Desde o crime, o corpo da vítima nunca foi encontrado; Rosangela respondia pelos crimes de tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A família ainda tenta entender o resultado do júri.

*Reportagem exibida em 31/05/2024.