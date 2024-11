Justiça anula júri que absolveu PM que matou cabeleireiro a tiros, em Franca Tiago Morais Lopes, acusado de perseguir e matar Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, passará por novo julgamento Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 23/10/2024 - 09h15 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h15 ) twitter

A Justiça anulou o julgamento que absolveu o policial militar Tiago Morais Lopes, acusado de perseguir e matar a tiros no meio da rua o cabeleireiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos. O crime aconteceu no Jardim Paulistano, em Franca, em julho de 2020. O júri popular ocorrido em junho deste ano inocentou o policial, que alegou se defender de uma tentativa de assalto; agora, uma nova data será marcada, e Tiago se sentará novamente no banco dos réus.

*Reportagem exibida em 22/10/2024.