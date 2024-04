Justiça arquiva processo de policial que deu cabeçada em advogado, em Batatais

Alto contraste

A+

A-

Justiça arquiva processo de advogado que levou cabeçada de investigador da Polícia, em Batatais

A Justiça arquivou o processo do caso em que um advogado foi agredido por um policial civil em Batatais, em junho de 2023. Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou a confusão. O Ministério Público havia instaurado um inquérito para apurar a conduta do policial, por lesão corporal, ameaça e abuso de autoridade, mas, decidiu pedir o arquivamento. O promotor Eduardo Gomes, responsável pelo caso, afirmou que as ações do investigador Leandro Tofetti contra o advogado Lucas Lima não se enquadram na lei de abuso de autoridade.

*Reportagem exibida em 25/04/2024.