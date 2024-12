Justiça decreta prisão de homem que atropelou e matou ex-mulher após descobrir traição em Franca James Cristian, de 46 anos, foi preso por matar Amanda Araújo, de 27 anos, na última sexta (29); à Polícia, ele alegou que teria descoberto suposta traição Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 03/12/2024 - 12h41 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h41 ) twitter

Deve continuar preso preventivamente o gerente de supermercado James Cristian, de 46 anos, que atropelou e matou a ex-mulher Amanda Araújo, de 27 anos, na última sexta (29), no Jardim Paulistano, em Franca. James perseguiu a ex-mulher no meio da rua e foi preso após fugir do local do crime e tentar roubar o carro de uma mulher. À Polícia, James confessou o feminicídio e contou a motivação para a família: uma suposta traição de Amanda.

*Reportagem exibida em 02/12/2024.