Justiça deve ouvir PM acusado de matar jovem por bala perdida em avenida de Ribeirão Preto

O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou a data para o primeiro interrogatório do policial militar Maicon de Oliveira dos Santos, acusado de matar Júlia Ferraz Signoretto, de 27 anos, em agosto do ano passado, em Ribeirão Preto. A audiência está prevista para o dia 7 de maio e será a segunda desde a data do crime; Júlia foi vítima de bala perdida enquanto saía de um estabelecimento comercial na Avenida Independência.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.