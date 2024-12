Justiça manda prender usineiro condenado por matar estudante há 25 anos, em Sertãozinho Ivan Augusto Vall Ribeiro foi condenado a mais de 30 anos de prisão pela morte de Marcel Toniello em represa da cidade, em 1999; decisão do STF mudou panorama da condenação Cidade Alerta|Do R7 Record Interior SP 06/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça manda prender usineiro condenado por matar estudante há 25 anos, em Sertãozinho

A Justiça de Sertãozinho decretou nesta quinta (5) a prisão do usineiro Ivan Augusto Vall Ribeiro, condenado à prisão pela morte do estudante Marcel Toniello, atingido por um tiro enquanto passeava de lancha em uma represa da cidade, em 1999. Em 2021, Ivan foi condenado a mais de 30 anos de prisão após passar por um júri popular. O usineiro ficou detido por 6 meses e conseguiu o direito de recorrer em liberdade, mas, devido a uma definição recente do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério Público de Sertãozinho pediu novamente a prisão de Ivan.

*Reportagem exibida em 05/12/2024.