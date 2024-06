Cidade Alerta |Do R7 Record Interior SP

Ladrão ‘fashion’ invade loja e experimenta roupas antes de furtá-las, em Franca Criminoso também levou dinheiro do caixa do estabelecimento; câmeras flagraram furto

Alto contraste

A+

A-

Ladrão ‘fashion’ invade loja e experimenta roupas antes de furtá-las, em Franca

A Polícia está à procura do bandido que invadiu uma loja de roupas durante a madrugada desta segunda (17) no Jardim Brasilândia, Zona Leste de Franca. O criminoso levou dinheiro do caixa e roupas – ele até escolheu o tamanho das peças para levar.

*Reportagem exibida em 17/06/2024.